Fora do Ambiente Escolar, Docentes Municipais Participam de Capacitação

Na última quinta-feira (16), docentes da rede municipal de ensino participaram de uma capacitação voltada para além do ensino em sala de aula. Foram 536 profissionais que participaram de oficinas e palestras em diversos segmentos educacionais. A informação é da Prefeitura de Catanduva. A iniciativa é fruto de parceria com o Centro Universitário Padre Albino (Unifipa) e Imes Catanduva.

Conforme informações das Secretarias de Educação e Saúde, a ação foi voltada a profissionais das áreas do Berçário, Maternal e Recreação. A programação foi direcionada de acordo com a faixa etária de crianças com que trabalham e a área em que estão lotados.

“O trabalho de educação continuada e formação dos profissionais da área é contínuo, sempre com o objetivo de valorizar o professor, melhorar a qualidade do ensino público em Catanduva e cuidar nossas crianças. As parcerias foram muito importantes para o resultado deste processo”, ressaltou a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

“Os berçaristas tiveram aulas de conhecimentos básicos em ‘Primeiros Socorros’, para o atendimento inicial à criança, em caso de necessidade, antes da chegada de profissionais”, contou o setor. O curso foi ministrado pela enfermeira padrão Jussara Sperandio e teve como parceiros a Secretaria da Saúde e o Imes Catanduva.

Ainda de acordo com a Prefeitura, para os professores do Maternal, o tema escolhido foi ‘Desenvolvimento Neuropsicomotor’, ministrado pelas terapeutas ocupacionais Amanda Carnelossi, Flávia Guimarães, Isabela Sossio, Nathália Camilo, Rita Lahós e Suelen Moreira. As duas oficinas foram realizadas na escola Professor Santos Aguiar.

“O tema ‘Jogos e Brincadeiras à Luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)’ foi trabalhado com os recreacionistas”, contou o órgão. A oficina, desenvolvida pelos professores Luciana de Carvalho Leite e Fernando Varotto, contou com atividades teóricas e práticas e foi realizada em parceria com a Unifipa, no complexo esportivo da instituição.

