Fora de Casa, Bax Catanduva Tenta Manter a Invencibilidade no Paulista Feminino

Fora de casa, a equipe Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva tentará manter a invencibilidade na terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Divisão Especial.

Para isso, vai encarar o Sesi/Araraquara neste sábado, às 15 horas. É a primeira partida da equipe catanduvense fora da quadra do Ginásio Anuar Pachá.

O Bax Catanduva vem de duas vitórias, a primeira delas, sobre um adversário muito conhecido, o Santo André. A segunda foi em partida disputada pelo time de Guarulhos.

Catanduva segue na liderança do campeonato com 100% de aproveitamento e, para manter assim, o objetivo, segundo o técnico Cesamar é manter a defesa forte e jogadas rápidas.

O técnico, apesar de tudo, afirma que a missão será difícil.

“Nosso primeiro jogo fora de casa depois de quatro partidas que disputamos em Catanduva, o que é uma vantagem porque conhecemos nossa quadra. Espero uma boa partida, pois, as atletas tiveram tempo para se recuperarem de duas partidas seguidas (uma no sábado e outra na segunda)”, comenta o treinador.

Durante a semana, ele conseguiu corrigir falhas cometidas no último jogo, contra Guarulhos.

“Foi necessário trabalhar o psicológico das atletas, que interferiu para que acontecessem erros fáceis, como bandeja, arremessos. Colocaram a cabeça no lugar porque é preciso ter tranquilidade e sangue frio para enfrentar os adversários”, finaliza.

Karla Konda

Editora Chefe