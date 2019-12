Foi aberta a seleção de voleibol do Time de Catanduva para a temporada de 2020

Na última segunda-feira (9), o técnico de voleibol Matheus Couto divulgou a seletiva para atletas da modalidade de vôlei para a temporada de 2020. A seleção será para atletas do sexo masculino e nascidos do ano de 2000 à 2003 e vai ocorrer no dia 11 de Janeiro, às 9h, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Para o teste é indispensável o traje adequado para a prática esportiva, além de um documento com foto e uma foto 3×4. Os menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Serão oferecidos diversos benefícios para os atletas, tais como moradia, alimentação, academia, preparador físico, fisioterapeuta, suplementos e bolsa na faculdade com opção de mais de 50 cursos.

De acordo com o Matheus, há muitos projetos que serão desenvolvidos com essa nova equipe. “Estou trabalhando na idealização deste projeto desde Julho deste ano. Conseguimos muitos benefícios atrativos para oferecer aos atletas. Estou muito feliz e confiante, pois esse projeto é o início da realização de um sonho. E quero dizer também aos empresários de Catanduva que queiram ser parceiros desse projeto que nos procurem e acreditem no nosso projeto que com certeza terá muitos frutos a colher”, destacou.

O evento é realizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo em parceria com a Prefeitura de Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local