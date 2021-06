Floriculturas de Catanduva se Preparam Para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando e as floriculturas tem preparado ampla diversidade de flores, de todas as cores e estilos e, principalmente, com preços para todos os bolsos. Com atendimento presencial permitido, a expectativa é de que as vendas aumentem de forma expressiva em relação ao ano anterior. “Estamos trabalhando com muitos produtos diferentes. Nós investimos em caixas personalizadas, com corações, chocolates. Neste ano, estamos trabalhando com rosas colombianas, ou seja, importadas e por isso vieram em um preço mais alto”, explicou William Luchetti.

O empresário também falou sobre os produtos mais procurados na data. “As flores que mais saem são orquídeas, que são para os casados, depois as cestas e ramalhetes, para aqueles que estão namorando a pouco tempo. As begônias vermelhas também sai bastante e também os ursos de pelúcia”, destacou.

William finalizou falando sobre a expectativa de vendas para esse ano. “Estamos com boas expectativas. No ano passado não demos conta da demanda que foi muita alta, apesar de na época não atendermos presencialmente. Já estamos nos preparando aqui na loja deixando tudo muito lindo e com bastante novidade”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local