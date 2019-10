Flores e Árvores Enfeitam Catanduva Na Estação Da Primavera

Já estamos na primavera com dias bem quentes, mas o que se nota na cidade principalmente no centro são lugares e ruas com árvores floridas e muitas flores coloridas. E nessa correria do dia-a-dia muitas pessoas nem notam quão lindo fica Catanduva.

A primavera marca a transição do frio invernal para o calor do verão. A primavera começou no dia 23 de setembro e termina no dia 21 de dezembro, quando se inicia o verão. Segundo Berta Moreira, professora de biologia durante a primavera, os animais polinizadores, como as abelhas, ficam muito mais ativos, aumentando consideravelmente o ciclo reprodutivo das plantas.

Isso coincide com o início do período de chuvas, que geralmente tem seu pico no verão. Assim, a umidade relativa do ar aumenta com o crescimento da temperatura, criando as condições ideais para a reprodução vegetal.

Que a flora brasileira é a mais rica do mundo, todo mundo já sabe. Dono da maior biodiversidade do planeta, o Brasil conta com o privilégio de assistir essa flora desabrochar durante a primavera, colorida e florida. Segundo a bióloga as principais flores e árvores de primavera, no Brasil, são: alamanda; boca-de-leão; clívia; crisântemo; dama-da-noite; dedaleira; estefânia; frésia; gazânia; gérbera; girassol; helicônia; hibisco; hortênsia; jasmim; jasmim-estrela; lágrima-de-cristo; margaridinha; narciso; orquídea; rosa; violeta e os ipês.

“Cada uma dessas flores apresenta suas próprias características, desabrochando em diferentes regiões do país e colorindo a natureza. As que enfeitam as ruas e praças de Catanduva são na maioria árvores ipês, lírios, primaveras e uma variedade de flores silvestres. Por isso é muito importante ter esses espaços para se obter um equilibro no meio ambiente, quanto mais se planta árvores ou flores mas colaboramos para que ainda haja vida em nosso planeta” finaliza a professora.

Confira as fotos no facebook do O Regional.

Ariane Pio

Da Reportagem Local