Florada dos Ipês Proporciona Festival de Beleza em Catanduva

A florada dos ipês ainda proporciona um festival de beleza em Catanduva. Apesar de serem mais comuns em agosto, ainda é possível apreciar as folhagens em tons de rosa pelas ruas da cidade. As flores chamam a atenção não só dos catanduvenses, mas também daqueles que visitam a Cidade Feitiço. Nossa reportagem percorreu as ruas da cidade e pode ouvir os depoimentos de alguns apreciadores.

“Sinto-me privilegiada em poder observar os ipês da janela da minha sala. É algo muito bonito de se ver”, afirmou a catanduvense Paula Dias.

“Toda vez que venho para Catanduva, tiro uma foto da paisagem. Sempre achei que os Ipês contribuem para a beleza dessa cidade”, disse um visitante.

Não só pelas principais ruas e avenidas de Catanduva, é possível encontrar as árvores que também transformam a paisagem em diversos bairros e na zona rural do município. “Moro em um bairro mais afastado do Centro, mas mesmo assim consigo prestigiar a beleza dos Ipês. Tem uma série deles em frente a minha casa. Quando as folhas caem no chão, formam verdadeiros tapetes naturais”, contou Rosana Aparecida.

Para Catanduva, o Ipê é considerado o símbolo da cidade. A escolha pela árvore se deu no ano passado, quando a Prefeitura de Catanduva realizou uma votação. Além do Ipê, estavam nas opções a Canafístula, o Jequitibá, o Angico e a Copaíba, que também fazem parte da arborização local.

Para que os catanduvenses pudessem opinar, um link foi disponibilizado na página oficial da Prefeitura de Catanduva no Facebook, além de cinco urnas itinerantes que ficaram espalhadas pela cidade. Elas percorreram departamentos da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, a Estação Cultura, o IMES Catanduva, praças e outros locais com circulação de moradores.

Escolhido como árvore representante do município, o Ipê obteve 89,1% dos votos, sendo 667 deles virtuais e 554 presenciais. A Canafístula teve dez votos online e 27 presenciais (2,7%). O Jequitibá teve sete virtuais e 41 presenciais (3,5%). Já o Angico teve apenas um voto pela internet e 47 nas urnas (3,5%). Por fim, a Copaíba teve apenas votos nas urnas: 15 no total (1,1%).

Desde que foi escolhido como árvore representativa, os catanduvenses possuem apreço pelas espécies. “Esse tipo de beleza deve ser cultivada para que as próximas gerações possam usufruir do mesmo cenário que um dia nós pudemos contemplar”, disse Alberto dos Santos, de 58 anos.

Da Reportagem Local