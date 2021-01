Flor de Chita Reestreia ‘Travessias’ no Festival Integrarte, Evento Continua a Todo Vapor

O Grupo Flor de Chita reestreou na sexta-feira o show ‘Travessias’. A apresentação em formato on-line foi uma das atrações do 2º Festival Integrarte realizado pela JP Produções Artísticas com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc.

A apresentação alcançou mais de 1500 visualizações registradas até a data de hoje. O show ‘Travessias’ traz em sua história a imersão do grupo através das incursões pelo sertão mineiro em Cordisburgo, cidade natal de Guimarães Rosa e vivências teatrais inspiradas no escritor Antônio Cândido. As músicas apresentadas são composições autorais da companhia inspiradas em cirandas, prosas fiadas por violeiros, baseadas no cancioneiro popular, além de algumas releituras. Os causos e canções intercalam-se e desenlaçam-se em compassos diferentes – da comédia ao drama.

“Reestreamos Travessias que é um trabalho que traz à tona a história do grupo. Tomamos fôlego e já estamos em processo de criação de novos projetos”, conta Rafael Back, diretor artístico.

2º Festival Integrarte

O Festival Integrarte segue com apresentações neste sábado e domingo, sempre às 19 horas, pela página www.facebook.com/IntegrarteFestivalCatanduva, com show da Banda Supra Sônica e de Quésia Neves.

Ariane Pio

Da Reportagem Local