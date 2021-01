Flid Traz na Abertura Contação de Histórias e Encontro Com Escritora Tamiris Volcean

O Festival Literário Dell’arte começa nesta segunda-feira (18) e traz três atrações virtuais e gratuitas. O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 2020, e é executado com recursos Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal. A coordenação é de Rafael Back.

Às 10 horas serão disponibilizadas duas contações de histórias criadas e narradas pela contadora Sheila Rocha exclusivamente para o Festival: ‘Um encontro surreal’ e ‘O que vejo no espelho’.

Já às 20 horas, a Tamiris Volcean participa de uma live mediada por Rafael Back. A escritora lançou recentemente o livro ‘Solidões Compartilhadas’ pela editora Lyra das Artes. A obra é um apanhado de narrativas que autora foi recolhendo durante suas viagens solitárias e compartilhamentos de experiências com outras mulheres, explorando como o gênero pode ser determinante para escolhas das mulheres.

Tamiris é Jornalista, com Mestrado em Comunicação pela Unesp e atualmente desenvolve seu Doutorado em Literatura Brasileira na Universidade de São Paulo (USP).

Toda a programação será transmitida pelo facebook nas páginas: www.facebook.com/rafaelback23 e www.facebook.com/dellartecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local