Flid Chega Ao Quinto Dia Tendo Somado A Visita De Mais De 500 Crianças

Pessoas da região também têm marcado presença no Festival Literário Dell’arte

Conhecido como Flid, o Festival Literário Dell’arte finalizou seu quinto dia nesta última sexta-feira, dia 16 de agosto, somando a visita de 10 escolas públicas e particulares. Como resultado, foram mais de 500 crianças que prestigiaram os primeiros dias do festival sediado na Biblioteca Municipal Embaixador Macedo Soares.

“Além do público catanduvense, vieram conferir de perto as apresentações, bate-papos e livros a partir de R$ 2, visitantes da região, como das cidades de Tabapuã e Paraíso, por exemplo. A programação, que começou na última segunda-feira, segue até este sábado. Além dos pequenos, as atividades também chamaram a atenção de um Grupo da Terceira Idade de Tabapuã, que veio acompanhar um dia de Flid”, diz a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

O coordenador de eventos da Dell’arte, Rafael Back, em entrevista dada à equipe do O Regional e noticiada há pouco mais de uma semana, conta que o objetivo da associação é incentivar o acesso à arte e estimular a leitura. “Desde sua fundação, a Associação Dell’arte tem como objetivo dar acesso à arte e formar uma cidade de leitores. Esses dois objetivos da associação tem sido o caminho, e todas as nossas atividades estão sendo direcionadas. E tudo o que a gente direciona do nosso trabalho é para que as pessoas tenham acesso à arte e também para que se forme uma nova geração de leitores”.

Vale ressaltar que a visitação pode ser feita das 8h00 às 22h00, inclusive para os mais de três mil livros com preços considerados acessíveis para estimular ainda mais a leitura. A Biblioteca Municipal fica localizada na avenida São Domingos, número 880, e outras informações podem ser dadas pelos telefones (17) 3531-5100, 3525-0911 e 99731-4406.

Da Reportagem Local