Flexibilização da Quarentena Segue Inalterada em Catanduva

Catanduva permanece na fase 2 do Plano São Paulo (Laranja) e, por isso, flexibilização da quarentena segue inalterada. No novo anúncio feito pelo Governo do Estado, boa parte do interior de São Paulo regrediu para a primeira fase, a vermelha, com fechamento de estabelecimentos considerados não essenciais.

As mudanças no Plano São Paulo são anunciadas semanalmente, com base no isolamento social, número de internações, casos confirmados e óbitos registrados pela Covid-19.

Como não houve mudanças, o decreto municipal que estabelece quais setores podem abrir permanece em vigor. A única mudança efetiva não tem relação com a fase em que Catanduva se encontra. Trata-se da proibição de entrada em estabelecimentos comerciais e de serviços de mais uma pessoa da mesma família.

A medida que antes era apenas recomendação, agora em Catanduva se tornou obrigatória, devendo aos estabelecimentos fazerem o controle desse acesso.

Para relembrar: Em Catanduva segue definido – a abertura do comércio e setor de serviços por quatro horas, das 13 às 17 horas e aos sábados das 09 às 13 horas. Os demais horários os atendimentos ainda podem ser realizados por drive thru ou delivery. Ao shopping o horário de atendimento presencial pode ser feito todos os dias das 15 horas às 19 horas. O shopping popular fica aberto de segunda a sexta das 12 horas às 16h e aos sábados das 09 às 13 h. O Mercado Municipal segue aberto de segunda a sexta das 13 às 17 e também aos sábados das 9 h às 13 horas. Permanecem permitidas, ainda, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e as Feiras Livres. Demais segmentos permanecem com atividades restritas, sem alterações. Igrejas podem realizar cultos e missas, desde que respeitadas as regras impostas pela administração de distanciamento e medidas de prevenção.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook