Flamingo e Santa Rosa Concentram Maior Incidência de Dengue

Flamingo e Santa Rosa – esses dois bairros concentram a maior incidência de dengue em Catanduva. É o que aponta encontro realizado nesta semana na Sala de Situação de Arboviroses. A Cidade Feitiço soma, no total, 36 casos confirmados da doença neste ano. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde que diz monitorar o avanço das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

O encontro mais recente foi realizado na manhã da última quinta-feira (30). Dessa vez, como estratégia, o tema foi debatido com a presença de representantes de unidades de saúde do Flamingo, Santa Rosa e Nova Catanduva.

As duas primeiras unidades (Flamingo e Santa Rosa) estão no território com maior incidência de vítimas da doença e, juntas, concentram 10 casos de dengue. Enquanto que o terceiro bairro registrou o caso mais recente.

A ideia é mobilizar forças para afastar os riscos de transmissão em cada região da cidade e saber como agir quando houver a confirmação de casos. “Diante dos dados apresentados, vamos cobrar uma postura ativa de cada unidade de saúde frente ao controle do vetor”, aponta Daniela Belucci, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

A maioria dos bairros de Catanduva teve apenas um caso de dengue registrado esse ano, dentre eles Bom Pastor, Cecap, Euclides, Mestrinelli, Martani, Higienópolis, Alpino, Augusta, Bela Vista, Jardim do Bosque, Del Rey, Glória, Vertoni, Monte Líbano, Pedro Borgonovi, Vila Rodrigues, Vila Motta e Pachá.

“A Secretaria de Saúde pede que os moradores abram suas casas para as vistorias de rotina da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti). Além disso, os cuidados com a limpeza dos imóveis devem ser redobrados para eliminar possíveis focos do mosquito”, informa no comunicado enviado ontem a reportagem de O Regional.

Boletim

Catanduva não teve morte provocada por dengue esse ano, conforme aponta o Boletim Epidemiológico. A cidade segue sem registrar casos de febre amarela e de chikungunya em 2018. Apenas um caso de zika vírus foi confirmado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local