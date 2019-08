Fiscalização Surpresa Encontra Irregularidades Em Postos de Saúde

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou o resultado da fiscalização coordenada realizada na última terça-feira em cidades da região de Catanduva. A operação analisou o fornecimento, distribuição e controle de medicamentos na rede de saúde em 221 municípios do Estado. Catanduva, desta vez, não foi fiscalizada.

Catiguá, Palmares, Santa Adélia, Tabapuã, Ariranha e Urupês receberam fiscais do TCE. Na prefeitura de Santa Adélia – o órgão fiscalizou a Farmácia do Centro de Saúde II Doutor Benedito De Oliveira Bicudo. Conforme o relatório, algumas faltas como da vistoria de bombeiros, falta do atendimento preferencial, sem dispensa fraccionada para medicamentos foram apontadas.

Na Prefeitura de Catiguá – a vistoria foi feita na farmácia da Unidade Básica de Saúde Hélio Reis Ramires. Os apontamentos do TCE estão: “sem escala de responsável técnico substituto, não há ventiladores, sem extintor, não há alvará de vigilância sanitária, sem CRF/SP, não há vistoria de bombeiros, somente uma sala para uso de medicamentos/conferência/armazenamento, sem atendimento preferencial, sem termômetro na geladeira, refrigeradores e outros não estão ligados diretamente em tomadas, não há gerador, prazo de validade vencido, não há dados de estoque”.

Em Urupês a vistoria foi também na unidade de saúde da cidade. Por lá, segundo o TCE, foram constadas as faltas de termo higrômetro, ventiladores, extintor, o alvará de vistoria dos bombeiros, dispensa fraccionada, atendimento preferencial, além de remédios em outras embalagens de remédios, falta de gerador, utilizam adaptadores e benjamins nos computadores. Em Ariranha, a constatação foi de irregularidades com temperatura, falta de luzes de emergência, extintores de incêndio, a inexistência de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, falta de medicamento preferencial, a inexistência ainda de dispensação fraccionada, sem refrigeração, sem dados de estoque, rachaduras internas e luzes acesas sem necessidades.

A ação foi realizada em 298 locais – hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), farmácias e almoxarifados -, sendo executada ‘in loco’ por 303 agentes de fiscalização do TCE. A partir deste relatório será possível traçar um mapa da situação dos estabelecimentos de saúde fiscalizados e permitir ao administrador que tome conhecimento e possa reparar possíveis falhas na gestão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local