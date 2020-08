Fiscalização Intensificada no Horizon é Pedido de Cidimar Porto

Fiscalização intensificada no loteamento Horizon é pedido do vereador Cidimar Porto.

O parlamentar afirma ter recebido reclamações de manobras perigosas tanto de carro quanto de motos e outros tipos de aglomerações, como encontro entre amigos, por exemplo.

Recentemente, aos finais de semana, os acessos ao novo bairro foram fechados pela Guarda Civil Municipal por conta de informações sobre festas clandestinas no local .

Para a intensificação da fiscalização, o parlamentar encaminhou requerimento ao comandante da Polícia Militar – tenente coronel Alexandre Ledo, pedindo a fiscalização no acesso ao residencial localizado na marginal da Rodovia Washington Luís.

No documento, o parlamentar informa que tem recebido inúmeras reclamações de que no local estaria ocorrendo rachas, festas e diversos outros tipos de aglomerações.

“Tenho recebido em meu gabinete diversas denúncias do que vem ocorrendo nas ruas do Loteamento Horizon, aos finais de semana.

De acordo com as denúncias estão ocorrendo rachas, festas e todo tipo de aglomeração, além de outros ricos, esse tipo de atitude aumenta ainda mais a possibilidade de transmissão do coronavírus em nossa cidade. Em virtude do exposto, solicito que a PM faça uma intensa fiscalização no local a fim de dissolver esse problema”.

O requerimento foi aprovado por unanimidade, em sessão da última terça-feira.

Karla Konda

Editora Chefe

