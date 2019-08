Fique Sabendo Qual Azeite É O Melhor Para Sua Alimentação

Boa fonte de vitaminas e nutrientes benéficos para a saúde e também seu sabor e aroma

O azeite é um dos ingredientes mais importantes da sua cozinha, e você sabe por quê? Esse tipo de óleo vegetal, extraído a partir da azeitona, é responsável por temperar seus pratos quentes e saladas e também por ajudar no preparo de receitas e até mesmo para incrementar sobremesas. Por muito tempo considerado apenas um ingrediente de suporte para a preparação de pratos específicos, hoje o azeite ganha o espaço de destaque na cozinha. Segundo a nutricionista Eliana Pereira não apenas seu valor nutricional tem chamado a atenção da grande maioria das pessoas, mas por ser boa fonte de vitaminas e nutrientes benéficos para a saúde e também seu sabor e aroma, que podem variar de acordo com o modo de extração do óleo.

Eliana prossegue dizendo que existem vários tipos de azeite disponíveis nas gôndolas de supermercado. E listou e deu as características de cada um: O azeite refinado é considerado o azeite mais comum disponível nas gôndolas de supermercado. Ele é obtido na segunda ou demais prensagens da azeitona, passando também por um processo de refinamento do óleo, ele é um produto com acidez mais elevada, podendo chegar a 3%. Seu sabor e aroma, entretanto, são mais suaves.

Azeite Virgem: sua acidez pode variar entre 0,8% e 1,5%, mas é um produto já considerado adequado para temperar alguns pratos quentes ou até mesmo para refogar alimentos.

Extravirgem: considerado o melhor dos tipos de azeite disponíveis nos mercados e supermercados de todo o mundo, o extravirgem é um óleo obtido a partir da primeira prensagem feita em azeitonas de qualidade. O processo, todo realizado a frio, garante aroma e sabor de qualidade – e originais – para o azeite, além de permitir que seu teor de acidez não ultrapasse os 0,8%. É exatamente por essas características que esse é o melhor tipo de azeite para consumir frio, geralmente em saladas, mas que também combina muito bem com pratos quentes. Ele, entretanto, jamais deve ser utilizado em temperatura elevada ou frituras, visto que o calor pode prejudicar seu valor nutricional.

Aromatizado: preparado a partir da união de azeites tradicionais, com óleos essenciais encontrados em elementos como o alho, manjericão, baunilha e outros alimentos aromáticos. Existem azeites aromatizados que podem harmonizar bem com massas e saladas, como outros que podem ser usados até em sorvetes ou saladas de frutas.

Orgânico: Um produto só pode ser classificado como orgânico quando sua produção obedece a regras específicas relacionadas à atividade orgânica. Os produtos orgânicos prezam, em sua essência, as características naturais do alimento e, principalmente, uma linha de produção sustentável e que preserva o meio ambiente.

