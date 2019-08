Final Do Flid Tem Premiação De Vencedores Do “Poetas Da Região”

A competição literária reuniu 190 poesias, 59 delas na categoria adulto e 131 na infantojuvenil

A final do concurso “Poetas da Região” fechou com chave de ouro a programação do Festival Literário Dell’arte, o Flid 2019. No encerramento do evento, no sábado (17), o público conheceu os vencedores do concurso, que reuniu escritores de Catanduva e de cidades da região. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Grupo de Poesias Guilherme de Almeida.

A competição literária reuniu 190 poesias, 59 delas na categoria adulto e 131 na infantojuvenil. O corpo de jurados foi formado pela professora Drika Martins, pela poetisa Giovanna Vieira e pelo artista Rafael Back. Eles foram os responsáveis por definir, entre as 15 poesias selecionadas, as três melhores de cada categoria que receberam troféus e premiação em dinheiro.

Com “Vulnerável”, Fernanda Escobar Geraldini garantiu o primeiro lugar no infantojuvenil. A segunda colocação ficou com “Tormentos fúteis de menino”, de Thales Henrique Costa e, em terceiro, “Brasil, um país de mudanças”, do autor Patrick Donizete Dias.

Na categoria adulto, Luan Ricardo L. Andrade, autor de “Imaturos demais”, ficou com o primeiro lugar. Na segunda posição, apareceu Eduardo Silva Benetti, com “Sombras e espectros” e, em terceiro, Luiz Gustavo Rotta com “Filho”.

Com uma atração diferente a cada dia, o Flid reuniu cerca de 800 pessoas em seis dias. A programação trouxe contação de histórias, bate-papo com autores e outras intervenções, que tiveram como foco tornar a leitura mais atrativa para as novas gerações. Só no último sábado, foram 300 visitantes, enquanto que durante a semana, a quantidade de crianças de 10 escolas passou de 500.

Ariane Pio

Da Reportagem Local