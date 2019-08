Final Do Festival Comida De Boteco Aconteceu No Senac

A final do concurso do Festival “Comida de Boteco” lotou o auditório do Senac Catanduva na noite de terça-feira, (20). Essa foi a 1ª edição do evento, idealizado pela Prefeitura de Catanduva.

Com 96,71 pontos, o Bolinho da Chica foi o vencedor do Festival “Comida de Boteco”. O prato, que faz parte do cardápio do bar Chica da Silva, foi o escolhido na votação popular e do júri técnico. Entre os ingredientes: pernil desfiado com bechamel da senzala, manteiga de garrafa, cachaça mineira, pimenta dedo-de-moça e ervas – corredor do norte.

A disputa foi acirrada. O Pernil em Cubos, do Bar dos Artistas, garantiu o segundo lugar na competição. O prato, que teve a soma de 95,35 pontos, traz pernil servido em cubos, com tutu de feijão e acompanha torresmo, mandioca e molho chimichurri.

Com Dona Maitê, o Bar do César ficou com o terceiro lugar com 95,13 pontos. Formado pela coxinha com massa de mandioca, o prato traz um diferencial: costela no recheio.

Antes de prestigiar os vencedores do concurso, que elegeu os pratos mais saborosos da cidade, o evento contou com o workshop “Atendimento, Serviços e Gestão de Botecos”, conduzido pelos professores Celso dos Santos Silva e Carmen Guarize, o presidente e a vice-presidente da organização Cozinheiros Sem Fronteiras. Empresários do setor gastronômico, imprensa, estudantes de gastronomia e autoridades marcaram presença no evento.

Com iniciativa das secretarias municipais de Cultura e Desenvolvimento, o festival começou no dia 15 de junho e de lá para cá reuniu caravana com a imprensa, sorteio de brindes nas redes sociais, além de movimentar os bares da cidade, essa foi uma forma de fortalecer a identidade gastronômica dos estabelecimentos e do potencial turístico que Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local