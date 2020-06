Final de Semana É Marcado Por Fatalidades Em Catanduva

O final de semana em Catanduva foi marcado por fatalidades. Em uma delas, uma médica, de 30 anos, morreu em um acidente na Rodovia Washington Luiz, em Catanduva. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado por volta das 5h40, no domingo.

A motorista seguia sentido São José do Rio Preto quando, perto do quilômetro 389 da rodovia, teria perdido o controle, batido do lado esquerdo do canteiro central, segundo informações esse é um trecho onde tem um vão entre dois pontilhões, e o carro caiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à mulher, que não resistiu aos ferimentos.

Outra vitima foi um homem que morreu afogado no Lago dos Ipês, na represa de Catanduva próximo ao Conjunto Esportivo.

Segundo informações, por volta do meio-dia, também no domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado por testemunha que teria visto um homem cair na lago. Bombeiros e policiais estiveram no local.

Um munícipe que teria presenciado o afogamento teve seu depoimento colhido pelos policiais.

No sábado, um outro acidente de trânsito vitimou um jovem de 26 anos. O acidente envolveu uma moto e um carro, no Bom Pastor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu entre as ruas Aparecida do Norte com a São Sebastião.

Segundo informações, o condutor da moto trafegaria pela Rua Aparecida do Norte, quando teria tentado cruzar a via e batido na lateral de um Gol.

O acidente foi atendido por uma equipe da Força Tática da PM, que passava pelo local e avistou a batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Com a vitima, segundo informações da polícia, foram encontrados caídos no chão, 38 pinos de crack.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

