Final de semana com Campeonato de Artes Marciais no Gavioli

O Ginásio do Gavioli será palco das lutas do Campeonato Aberto Interestadual de Artes Marciais, neste final de semana. Os confrontos serão disputados a partir da noite de hoje, dia 30 de novembro, às 20h, e se estenderão pelo domingo, dia 1º de dezembro, a partir das 9h30. A entrada é gratuita.

A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), e visa incentivar a prática do esporte, além de dar oportunidade aos participantes de vivenciar novas experiências nas artes marciais.

A organização é de responsabilidade do mestre Averaldo Alves de Oliveira. “Vamos mostrar os aspectos técnicos da luta, sem pancadaria ou violência”, destaca.

Na programação inicial, cada luta vale o cinturão e a quadra do ginásio vai se transformar em ringue. O show de artes marciais terá 20 provas disputadas entre crianças, desde 7 anos, até adultos, de 44 anos, nas categorias individuais e em duplas. A maior parte dos atletas é de Catanduva. Conforme esquema tático, as competições serão de dois rounds de 03’30” cada.

O evento continua no domingo, com equipes da cidade e de outros municípios paulistas, dentre eles Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Nos confrontos, os atletas colocarão suas habilidades à prova nas diversas modalidades: toi-cha, fórmulas mãos e armas, comb.ponto, cassetete, exibições-briga de galo. Os combates terão a participação de até cinco lutadores. Os três melhores levam medalha.

Campeonato Aberto Interestadual de Artes Marciais

Local: Conjunto Esportivo Profª Elba Reny Francischelli

Endereço: Rua João Chimello, nº 658, Gavioli.

Ariane Pio

Da Reportagem Local