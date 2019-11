Final De Ano tem Carne Bovina Mais Cara E Consumidor Descontente

A alta no preço das carnes já começou a chegar ao consumidor. Por causa do apetite chinês, que aumentou as importações de carnes do Brasil, a arroba do boi subiu nas últimas semanas, e o repasse já começa a chegar nos açougues e o consumidor já reclama.

Segundo Augusto Prado, proprietário de um açougue em Catanduva o movimento de alta deve continuar, pressionando os preços para as festas de fim de ano.

“Nós proprietários não tivemos outro jeito, pois chegou já bem cara a carne para gente e assim temos que revender com o preço reajustado, além disso, o final de ano colabora para a alta”.

Ouvimos um consumidor que não quis se identificar e disse que não gostou nada “Eu me assustei nesta semana pra cá foi comprar um kilo de contra filé é vendido a R$ 45,15, a carne moída de segunda com pouco menos de meio quilo paguei R$ 12 sinceramente vou ter que optar por frango sendo que pacote de um quilo de coxas está saindo o mesmo preço da carne moída de segunda, não sei como vai ser os preços para natal e ano novo”.

A picanha, uma das carnes favoritas para o churrasco de muitos brasileiros, teve aumento de 6,74%, e o preço médio passa dos R$ 52. O acém, o coxão duro e o coxão mole tiveram aumento entre 14% e 15%. Já os cortes traseiros, como o miolo de alcatra, o lagarto, e o filé mignon, tiveram aumento de 17,19%, 15,15% e 7,93%, respectivamente.

Segundo o Imea, com a proximidade do final de ano e a demanda aquecida, tanto interna como externa, esse cenário tende a se sustentar cada vez o aumento do preço da carne.

Para quem quiser escapar da alta dos preços, mas sem abrir mão do churrasco, o preço do frango recuou 0,94% no último período pesquisado. Como a produção de aves é mais rápida e a maior parte da produção é para consumo interno, a carne de frango sofre menos com a pressão externa.

Já para os supersticiosos que evitam frango no réveillon porque a ave cisca para trás, os preços dos pescados estão estáveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local