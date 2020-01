Filmes Para Curtir Com A Criançada Nas Férias No Cinema E Em Casa

O ano já começou, o recesso da maioria dos trabalhadores acabou e a rotina aos poucos vai voltando ao normal. Porém, para os pequenos, a festa está só começando. As escolas retornam, em sua maioria, apenas no final de janeiro, e os pais terão o restante do mês para aproveitar mais tempo com os pequenos.

Confira dica de filmes infantis no cinema e também para ver em casa para distrair todas as idades nesse período:

Frozen 2 – A sequência do sucesso com Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna) e Josh Gad (Olaf) conta mais uma aventura das irmãs, que estão em busca de desvendar uma história contada pelo pai quando ainda eram crianças. A jornada vai ajudar Elsa a entender um pouco mais sobre seus po­deres, em uma animação recheada de aventura, comédia e muita música. Let it go!

Jumanji: Próxima fase – Outra continuação cheia de atores conhecidos como Jack Black (Shelly Oberon), Dwayne ‘The Rock’ Johnson (Smolder Bravestone) e Nick Jonas (Jefferson “Seaplane” McDonough). O grupo de adolescentes acaba novamente dentro do mundo de Jumanji depois que Spencer (Alex Wolff) resolve consertar o videogame.

Dolittle – A história se originou de um musical de 1848 com Rex Harrison, e já foi refeito em 1998 por uma saga de vários filmes com Eddie Murphy. Agora, a produção está mais robusta, com Robert Downey Jr. no papel principal, e outros grandes nomes como Tom Holland, Selena Gomez e John Cena no elenco. Para quem não conhece, o excêntrico Doutor Dolittle é um físico que possui a habilidade de falar com animais.

Em casa, as crianças podem rever clássicos como A pequena Sereia, Toy Storie, Pequenos Espiões, Cinderella, Viva, a vida é uma festa, Scooby Doo, entre outros.

