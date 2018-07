O filme “Os malditos” é a atração da mostra de cinema nesta quinta-feira (19). A apresentação será no auditório do Senac. Entrada gratuita. A “Mostra de Cinema Clássicos Sci-Fi – uma jornada de quatro décadas pelo Fantástico Mundos dos Filmes B de Ficção Científica” vai até o dia 21 em homenagem ao cinema clássico de ficção cientifica. O evento é aberto ao público no geral.

No dia 20, sexta-feira, o filme “O planeta proibido” será a atração da mostra, às 19h30. No dia 21 (sábado) “Eles vivem” será exibido às 14 horas e os participantes participarão de um debate.

A mostra é promovida pelo Sesc Catanduva, em parceira com o Senac e o Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes Catanduva).

A mostra é composta por quatro filmes raros em exibição e um quinto que integra a programação do Cine Debate de 2018, do Imes. As sessões são conduzidas pelo jornalista, crítico de cinema e professor do Imes, Felipe Brida.

De acordo com o crítico de cinema professor Felipe Brida, ‘filmes B’ é uma terminologia usada para filmes menos conhecidos do público que não passaram em cinemas e são filmes alternativos.

“A mostra traz os clássicos da ficção científica promovida pelo Sesc e está rodando o Brasil todo e agora está em Catanduva. São filmes restaurados pela Versátil que é uma distribuidora e são filmes das décadas de 50, 60, 70 e 80, por isso quatro décadas. Tem duração de uma hora e vinte minutos até duas horas e são legendados”, informa Brida.

SERVIÇO

No dia 19, “Os malditos”, de 1963 será exibido às 19h30. “ O planeta proibido”, de 1956 será exibido na sexta-feira, dia 20, às 19h30. “Eles vivem” será exibido às 14 horas e após a apresentação os participantes participarão de um debate com o crítico de cinema Felipe Brida. Todos serão apresentados no auditório do Senac. Entrada gratuita.

Karla Sibro

Da Reportagem Local