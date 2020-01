Filme ‘Marighella’ Ganha Data De Estreia Nos Cinemas Brasileiros

Após ter tido seu lançamento cancelado no Brasil em novembro do ano passado, o filme ‘Marighella’ irá estrear em terras canarinhas no dia 14 de maio, conforme divulgação da própria página do filme em uma rede social.

O longa traz Wagner Moura como diretor e Seu Jorge no papel principal – do escritor, político e guerrilheiro Carlos Marighella –. Bruno Gagliasso, Humberto Carrão, Rafael Lozano e Luiz Carlos Vasconcelos ainda compõem o elenco. A produção nacional, que é inspirada na biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães e retrata os últimos cinco anos de vida de Marighella – até sua morte em 1969, assassinado pela ditadura militar –, foi exibida originalmente em fevereiro de 2019, sendo aplaudida em pé no Festival de Berlim.

A estreia era para ter acontecido no dia 20 de novembro de 2019, por conta do mês marcar os 50 anos da morte de Carlos Marighella, e no dia 20 ser celebrada a Consciência Negra. Contudo, ela foi cancelada pela produtora O2 Filmes, que divulgou, em nota, que “não conseguiram cumprir a tempo os trâmites exigidos pela Ancine”.

Wagner Moura e a censura

Em uma entrevista cedida à coluna do jornalista Leonardo Sakamoto, o diretor do longa-metragem afirma que o cancelamento ocorrido em novembro foi em decorrência de uma censura da Ancine. Na oportunidade, esclareceu: “Como grande empresa, a (produtora) O2 não pode chegar e dizer que a Ancine censurou o filme. Mas eu posso. Sustento o que já disse. É uma censura diferente, mas é censura, que usa instrumentos burocráticos para dificultar produções das quais o governo discorda. Não há uma ordem transparente por parte do governo para que isso aconteça, no entanto já vimos Bolsonaro publicamente dizer que a cultura precisa de um filtro. E esse filtro seria feito pela Ancine”.

