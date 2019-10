“Filhos Da Lua” Anunciam Novas Atividades Físicas Gratuitas Em Pindorama

A Associação Cultural Filhos da Lua passou a oferecer mais três grandes novidades de forma gratuita na cidade de Pindorama, a Dança Circular, com a professora Cristiane Macedo; aulas de Jiu-Jitsu, com o Professor Gustavo Coelho; e a Futebol, com o Professor Jardeu Alcântara.

Segundo Juliana Rosa, uma das integrantes da Associação ‘Filhos da Lua” do Mestre Ferro, as aulas de jiu-jitsu acontecerá as terças e quintas-feiras as 19h30 na estação ferroviária, o futebol será de domingo das 15h as 17h na escola Wagner Hage e a dança circular sempre as 19h na antiga estação ferroviária, todas as atividades são gratuitas.

Os interessados em matricular as crianças nas atividades podem ter maiores informações pelo (17)988156074 ou @filhosdaluacultura no instagram.

“O Projeto está em potencial crescimento e pretende atender a uma demanda ainda maior e com mais recursos para os seus beneficiários.” finaliza o professor de capoeira Ferro.

Desde a mais tenra idade, é visível o envolvimento da criança com a atividade corporal, com brincadeiras de pega-pega, com bola, na praia brincando com as ondas, e na areia. Vale lembrar aos pais que a infância é o período mais adequado para o início de atitudes saudáveis, pois a criança está aberta para a aprendizagem de novos conceitos. Assim é fundamental que as pessoas que cercam essa criança tenham hábitos saudáveis de alimentação e atividade física, pois são os modelos no processo de formação. Assim, de nada adianta colocar a criança para iniciar um esporte, se o exemplo em casa é o oposto. A criança segue modelos, em especial aqueles que vêm de casa, portanto, dê um bom exemplo para seu filho, praticando atividades físicas e tendo hábitos saudáveis de ­vida, com moderação e bom senso.

Ariane Pio

Da Reportagem Local