Fies Pode Convocar Estudantes Na Lista De Espera Até 31 De Março

Todos os candidatos que se inscreveram para o Fies – Fundo de Financiamento Estudantil e ainda não foram selecionados ainda possuem uma chance. A lista de espera ainda está mantida e o período de convocação vai até 31 de março.

“O acompanhamento será feito por meio do sistema do Fies. A plataforma é utilizada para notificar a convocação dos candidatos. São diversas chamadas ao longo do período de pouco mais de um mês. A chamada é válida apenas para a modalidade Fies. Os participantes aprovados na lista de espera devem complementar as informações no sistema em até três dias úteis, contados do dia seguinte ao da divulgação da seleção. O candidato deve informar valor a ser financiado e dados bancários, do curso, do fiador e do seguro para pagamento de dívida em caso de morte”, informa nota oficial do Ministério da Educação encaminhada ao O Regional.

As informações que estão prestadas no sistema devem ser validadas em até cinco dias, em concordância com a CPSA – Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da própria instituição de ensino na qual o candidato fará o curso. Podem ser solicitados mais documentos ou, em caso de tudo estar correto, o candidato recebe o DRI – Documento de Regularidade de Inscrição, que serve para formalizar a contratação do financiamento. Com o documento em mãos, o próximo passo é ir, em até 10 dias (que são considerados a partir da data de emissão do DRI), à agência da Caixa Econômica Federal escolhida na hora da inscrição. Para finalizar, a formalização do contrato de financiamento ao estudante é feita nesse momento.

