FGV Lança 1º Índice De Desenvolvimento Regional Latino-Americano

A primeira edição do Índice de Desenvolvimento Regional Latino-americano (IDERE) foi lançada ontem (14) e vai abranger oito países, incluindo o Brasil. O índice é uma ferramenta que mede o desenvolvimento em nível territorial, a partir de uma perspectiva multidimensional inspirada no enfoque do desenvolvimento humano e sustentável.

Os resultados são entre 0 e 1, onde 0 expressa o desenvolvimento mínimo e 1 o máximo. Dessa forma, o IDERE LATAM considera 25 variáveis por meio de oito dimensões: Educação, Saúde, Bem-estar e Coesão, Atividade Econômica, Instituições, Segurança, Meio Ambiente e Gênero.

O índice analisa as províncias da Argentina, os estados do Brasil e México, as regiões do Chile e os departamentos da Colômbia, El Salvador, Paraguai e Uruguai. Foram analisadas 182 unidades em nível subnacional que concentram 82% de toda a população latino-americana.

A pesquisa é um esforço coletivo de oito universidades e centros de estudos da América Latina, liderado pelo Instituto Chileno de Estudos Municipais (ICHEM) da Universidade Autônoma do Chile e o Instituto de Economia (IECON) da Universidade da República em Uruguai. As instituições que também fazem parte desse projeto latino-americano são: Fundação Getúlio Vargas (Brasil), Universidade de Los Andes (Colômbia), Universidade de Guadalajara (México), Universidade Tecnológica Nacional (Argentina), Centro de Análise e Difusão da Economia Paraguaia (Paraguai) e Fundação Salvadorenha para Desenvolvimento Econômico e Social (El Salvador). No Brasil, o professor da FGV EAESP, Eduardo Grin, que colaborou na construção do Índice com a análise dos resultados do país, destaca que analisar o desenvolvimento regional não é tarefa simples para um país muito heterogêneo e desigual, onde os mesmos indicadores apresentam resultados muito diferentes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local