FGTS é Liberado Para Nascidos em Novembro e Dezembro

A Caixa liberou o pagamento dos R$ 998 por contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro ontem (18). O benefício será depositado a partir do dia 20 de dezembro deste ano para os trabalhadores nascidos de janeiro a outubro. Os trabalhadores registrados até o dia 24 de julho deste ano têm direito aos R$ 498 adicionais. Quem tinha saldo superior a R$ 998 só tem direito aos R$ 500. Os trabalhadores têm até o dia 31 de março de 2020 para sacar os valores disponíveis. É possível consultar o valor disponível do FGTS pelo site da Caixa Econômica.

As agências da Caixa estão trabalhando em horário estendido devido aos saques. Os locais que normalmente abrem às 8h funcionarão até 1 hora depois do expedimento convencional, já as agências que abrem às 9h, às 10h ou às 11h vão abrir uma hora antes.

Como sacar

Lotéricas – ​Até R$ 100: Documento de identificação válido

Até R$ 998: Documento de identificação válido + Senha do cidadão

Autoatendimento – ​​Até R$ 998: Senha do cidadão

Agência

Até R$ 998​: Documento de identificação válido

Correspondentes – ​Até R$ 998: Documento de identificação válido + Cartão Cidadão + Senha do Cartão