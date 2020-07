Festival Sustentarte Envolve Público Em Programação Online No Mês De Julho

O Festival Sustentarte, que será realizado de forma virtual neste mês de julho promete fazer uma viagem virtual através do conhecimento social e cultural da arte e da sustentabilidade.

A programação começa na segunda-feira (06) e segue até o dia 20 de julho, com 15 dias de conteúdo online gratuito.

O evento é realizado pelo Núcleo Condão, Secretaria e Fundo Municipal de Cultura, por meio do Edital de Incentivo às Artes de 2019. O conteúdo será voltado para todas as idades, com participação de 15 artistas nas áreas de teatro, dança literatura, dinâmicas e oficinas artísticas, além de música e contação de história. “Será uma série de espetáculos e oficinas artísticas que vão abordar temáticas como o meio ambiente, como cuidar adequadamente do nosso planeta, reciclagem e outros temas ligados à sustentabilidade”, destaca Rafael Jorda, responsável pelo Núcleo Condão.

Toda a programação estará disponível no YouTube. Basta acessar e se inscrever no canal Festival Online Sustentarte.

Confira a programação completa: 06/07 (Segunda-Feira): Rumo do Rio – Grupo Cabrabão, 07/07 (Terça-Feira): A Cidade Que Desapareceu – Miriam Leão, 08/07 (Quarta-Feira): Oficina: Construção de Instrumentos com Materiais Recicláveis – Trecho Produções, 09/07 (Quinta-Feira): Solo: RE – Thaynna Trida, 10/07 (Sexta-Feira): A Árvore Generosa – Samanda Nery, 11/07 (Sábado): Oficina: Musicalização e Composição – Trecho Produções, 12/07 (Domingo): Manchete – Cia Arte Brasil, 13/07 (Segunda-Feira): Os Bichinhos da Floresta – Priscila Rodrigues, 14/07 (Terça-Feira): Oficina: Teatro de Sombras com Papelão – Yara Santos, 15/07 (Quarta-Feira): Repertório Musical – Trecho Produções, 16/07 (Quinta-Feira) Dinâmicas para Bebês: Cadê, Achou? – Débora Santos, 17/07 (Sexta-Feira) O Nascimento da Sustentabilidade – Vania Santos, 18/07 (Sábado) Em Cantos da Natureza – Priscila Rodrigues e Marcelo Cassoni, 19/07 (Domingo) O Menino Mais Rico do Mundo – Núcleo Condão, 20/07 (Segunda-Feira) – SustentArte é? – Rafael Jorda

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook