Festival Online Sustentarte Supera 1.500 Visualizações No Youtube

O Festival Online Sustentarte reuniu mais de 1.500 visualizações no canal oficial no YouTube. Foram 15 dias de festival, com um conteúdo novo que trouxe reflexão, conhecimentos e cuidado com o meio ambiente por meio das artes visuais. A programação exibiu as peças como “Rumo do Rio”, do Grupo Cabrabão, “O Menino Mais Rico do Mundo”, do Núcleo Condão, e “Manchete”, com a Cia Arte Brasil.

Oficinas como a de “Construção de Instrumentos com Materiais Recicláveis”, “Musicalização e Composição”, além de “Repertório Musical”, com a Trecho Produções, “Teatro de Sombras”, com Yara Maria, e “Solo: RE”, com Thaynná Trida, fizeram parte da grade de atividades.

A programação também teve contação de histórias, entre elas os “Em Cantos da Natureza”, com Priscila Rodrigues e Marcelo Cassoni, “O Nascimento da Sustentabilidade”, com Vânia dos Santos, “Dinâmica para Bebês”, com Débora Santos, “Os Bichinhos da Floresta”, com Priscila Rodrigues, “A Árvore Generosa”, com Samanda Nery, “A Cidade que Desapareceu”, com Mirian Leão e “Sustentarte, é?”, com Rafael Jorda, também agitaram a página do YouTube.

“O Festival Sustentarte, apesar da adaptação virtual, superou as expectativas. O público recebeu muito bem o formato das apresentações, cada uma com sua particularidade. Digo que foi um festival, não meu, não do Núcleo Condão, mas sim de todos os artistas participantes. E o mais interessante é que a cada dia os números do canal crescem, gradativamente, atingindo mais e mais pessoas com arte e conscientização,” comemora Rafael Jorda, responsável pelo Núcleo Condão.

O festival foi desenvolvido pelo Núcleo Condão, Secretaria e Fundo Municipal de Cultura, por meio do Edital de Incentivo às Artes de 2019. Toda a programação permanece disponível no canal Festival Online Sustentarte, no YouTube.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

