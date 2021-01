Festival Literário Dell’arte, O “FLID” Alcança Seis Mil Visualizações

A inovação marcou presença na quarta edição do Festival Literário Dell’arte e o sucesso de público foi garantido. Em atenção à prevenção do contágio do COVID-19 o FLID aconteceu totalmente on-line. O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 01/2020 com recursos Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal.

Sob a coordenação de Rafael Back, o evento ofereceu gratuitamente seis contações de histórias, duas oficinas, quatro encontros com autores, uma intervenção e uma leitura virtual, num total de 14 atividades artístico-culturais de artistas catanduvenses, em quatro dias de programação, de 18 a 21 de janeiro. ‘O formato adotado para essa edição foi assertivo, potencializou a capilaridade do projeto, proporcionando que os bens culturais resultantes dele chegassem mais pessoas e, portanto, a descentralização do debate literário, além do protagonismo da potência criativa de Catanduva’, destaca o coordenador e curador, Rafael Back.

Para quem ainda não conferiu todo conteúdo cultural produzido pelo FLID pode ser acessado gratuitamente pelo facebook nas páginas www.facebook.com/rafaelback23 e www.facebook.com/dellartecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local