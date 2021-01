Festival Literário Dell’arte, Flid, Acontecerá A Partir De 18 De Janeiro Em Catanduva

Catanduva e região poderão desfrutar do Festival Literário Dell’arte, o Flid, entre os dias 18 e 21 de janeiro. O festival, que está em sua 4º edição e já recebeu mais de 6000 mil pessoas, neste ano será realizado de forma online e contará com contações de histórias, intervenção, oficinas e encontros com autores.

As contações de histórias e oficinas serão disponibilizadas diariamente às 10 horas e os encontros com autores serão realizados por live sempre às 20 horas. A programação ocorrerá na página do facebook do coordenador geral e curador do festival, Rafael Back e da Dell’arte Catanduva: www.facebook.com/rafaelback23 e www.facebook.com/dellartecatanduva

A intervenção ‘Poesia na Rotina’ traz a Kombi Filomena, com contos e poesias gravadas por artistas, circulando por bairros da cidade.

‘O Flid integrará literatura e artes cênicas como ferramentas de estímulo à leitura, bem como o fomento e protagonismo de artistas catanduvenses’, explica o coordenador do evento Rafael Back.

O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 2020, com recursos Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local