Festival Giulia De Natação Bate Recorde De Inscrições Em 2019

O Festival Giulia de Natação, que é promovido de forma anual em Catanduva, contabilizou o recorde de 445 inscrições em 2019. O evento será no próximo domingo, dia 1 de dezembro, às 9h00, na piscina do Conjunto Esportivo João Crippa.

Os participantes vão desde a categoria infantil, que conta com crianças a partir de três anos de idade, até a categoria master, com adultos. Na competição, todos irão disputar a prova de nado craw e, ao final, receberão uma medalha de participação. “Os alunos das escolinhas de natação representam boa parte dos inscritos, junto a representantes de academias locais e atletas com deficiência da Coordenadoria de Inclusão Social. Além disso, está confirmada a participação de equipes da região, como Votuporanga, São José do Rio Preto, Paraíso, Catiguá e José Bonifácio. Na programação, a quadra coberta do Conjuntinho será reservada para atividades de recreação. Haverá pula-pula, pintura de rosto, escultura de bexiga e algodão-doce. A participação especial ficará por conta do Papai Noel, que vai abrilhantar o evento”, informa a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

O festival esportivo integra o calendário oficial de festividades do município, sendo uma iniciativa com o intuito principal de homenagear a nadadora que dá nome ao evento, bem como incentivar a prática esportiva.

Giulia

Giulia Correa dos Santos foi uma das alunas das escolinhas de natação da Prefeitura de Catanduva. Ela dedicou parte de sua infância ao esporte e trilhou trajetória de conquistas representando Catanduva em competições estaduais. Vítima de um câncer, Giulia faleceu em 2011, aos 14 anos.

Da Reportagem Local