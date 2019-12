Festival de Taekwondo promovido por Alex Sandro será realizado no sábado

No próximo sábado (07), será realizado o Festival AS12 de Taekwondo promovido pelo jogador Alex Sandro. O evento será realizado no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, às 13h30. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no local do evento.

De acordo com Alex Sandro, o intuito do evento é promover o esporte. “É a primeira edição do festival e o intuito é incentivar a prática e a competição do Taekwondo”, comentou.

Para Gustavo Gandara, professor de Taekwondo e um dos organizadores do evento, o festival vai reunir praticantes e amantes da modalidade. “O objetivo do festival é incentivar a prática e a competição entre os participantes. Fazendo com que o taekwondo cresça em nossa região e as crianças e jovens que praticam o esporte se conheçam e socializem entre si compartilhando experiências e treinamentos”, ressaltou.

Para participar basta comparecer ao Conjunto Esportivo no dia do evento e informar o nome, peso e idade.

O Taekwondo ou Tae kwon do é uma arte marcial que foi criada, pelo general sul-coreano Choi Hong Hi, em 11 de abril de 1955. Nas Olimpíadas de Seul (1988), o Taekwondo tornou-se um esporte olímpico de exibição. Nos Jogos Olímpicos de Sydney (Austrália), em 2000, tornou-se um esporte olímpico oficial. O esporte chegou ao Brasil em 1970, através do mestre Sang Min Cho. Em coreano a palavra taekwondo possui o seguinte significado: caminho dos pés e das mãos através da mente. Apesar de ser uma luta, possui, assim como quase todas as artes marciais, uma filosofia que consiste na valorização da perseverança, integridade, autocontrole, cortesia, respeito e lealdade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local