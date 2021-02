Festival de Rock Online Tem Início Nesta Quinta-Feira em Catanduva

O Festival de Rock ‘Resgatando as Origens’ terá início esta semana e promete agitar o mês de fevereiro.

O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 2020, com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal.

Em formato online o evento realizará quatro lives, no mês de fevereiro, sempre às quintas-feiras, com as bandas catanduvenses: Brizze Rock (04), Pente Redondo (11), Santa Croma (18) e Tchau Radar (25). As transmissões serão realizadas pelo YouTube da bandas, sempre às 20h.

A direção geral do festival é do baterista Léo Prioli, a direção de foto e vídeo é assinada pela Wave Filmes, iluminação e sonorização de Beka Som.

O projeto oferece opção cultural para que a população assista em segurança em casa e visa amparar músicos e técnicos que sofreram os impactos da pandemia ‘O festival movimenta economicamente setores da cadeia produtiva cultural envolvendo os músicos, empresas do ramo técnico como luz e som, além de fotografia e vídeo’, comenta Léo Prioli, diretor do evento.

Brizze Rock

A Banda Brizze abre o festival nesta quinta-feira, dia 04. A transmissão será realizada pelo canal Brizze Rock no YouTube. O grupo é formado por catanduvenses: Celso Zukovski no vocal, Leonardo Prioli na bateria, José Alves no baixo, Devan Estefanelli e Arthur Mafei nas guitarras. Com estilo reggae/rock roots iniciou seu trabalho em 2014, com a ideia de fazer um tributo à banda Charlie Brown Junior, reunindo nessa época o fiel público do extinto grupo. A banda coleciona em seu currículo a participação em festivais locais e fora de Catanduva, como o Planeta Rock, onde dividiu palco com bandas de renome, entre elas O Rappa, Skank, CPM22, Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso. Em 2016, iniciou a gravação do CD ‘Raiz Forte’, lançado de forma independente no final do mesmo ano. O álbum pode ser encontrado com as 10 músicas autorais da banda no Spotify.

Ariane Pio

Da Reportagem Local