Festival de Rock Online Segue com Banda Pente Redondo de Catanduva

O Festival de Rock ‘Resgatando as Origens’ que teve início na última quinta-feira (04) continua esta semana com show da Banda Pente Redondo. O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 2020 de Catanduva, com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal.

Em formato online o evento realizará mais três lives, no mês de fevereiro, sempre às quintas-feiras, com as bandas catanduvenses: Pente Redondo (11), Santa Croma (18) e Tchau Radar (25). As transmissões serão realizadas pelo YouTube da bandas, sempre às 20h.

A direção geral do festival é do baterista Léo Prioli, a direção de foto e vídeo é assinada pela Wave Filmes, iluminação e sonorização de Beka Som.

O projeto oferece opção cultural para que a população assista em segurança em casa e visa amparar músicos e técnicos que sofreram os impactos da pandemia ‘O festival movimenta economicamente setores da cadeia produtiva cultural envolvendo os músicos, empresas do ramo técnico como luz e som, além de fotografia e vídeo’, comenta Léo Prioli, diretor do evento.

Pente Redondo – Formada em 2013 em Catanduva/SP, a banda Pente Redondo mescla estilos musicais populares contemporâneos como o Pop-rock e o Reggae apresentando-se em diversos espaços culturais, casas de shows, festivais, casamentos e formaturas. Tendo dividido palco com nomes conhecidos no cenário nacional como Maneva, Braza e Machete Bomb, e participado de eventos em várias cidades como Ribeirão Preto, Votuporanga, São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos, Adamantina, Piracicaba, Franca, Botucatu, entre outras. A banda também tem múltiplos trabalhos audiovisuais produzidos ao longo da sua trajetória além de um EP intitulado “Solta o Reggae”, contendo apenas músicas autorais, lançado em junho de 2020.

Ariane Pio

Da Reportagem Local