Festival De Inverno De Palmares Paulista Começa Na Sexta-Feira

Nos dias 9 a 11 de agosto acontece o 6° Festival de Inverno de Palmares Paulista, neste ano com o tema Folclore. A tradicional festa tem como objetivo ajudar as entidades assistenciais e sociais da cidade. A festa será realizada na Praça da Matriz.

Segundo o secretário de cultura de Palmares Paulista, Vitor Papiani, cada entidade tem sua barraca que será típica de cada estado brasileiro além das bebidas sendo que todo lucro terá o retorno para elas mesmas. Vitor enfatizou que os shows deste ano serão o carro chefe do festival. Já na sexta o show é com Marcelo Rakar com o rock estiloso, no sábado ao som eclético da Banda Área 17 e no domingo que será dia dos pais um show sertanejo com Fiduma e Jeca além de ter apresentação dos alunos das escolas municipais e folclore, música de coral e projetos da cidade.

“A realização é da Prefeitura e da Câmara da cidade de Palmares Paulista para ajudar as entidades e também homenagear tanto o nosso lindo folclore quanto o dia dos pais, uma festa familiar que tenho certeza que atrairá não só o pessoal da cidade mais da região toda porque sempre foi um grande sucesso” finaliza Papiani.

Samanda Nery tem um carinho muito especial pelo Festival Cultural de Inverno participou da edição de 2014 e lembra que foi uma das participantes em recitar um poema. Ela também destacou que o festival é importante porque toda a cidade pode participar seja na parte da cultura seja na ajuda com as barracas. Neste ano Samara vai participar novamente já na sexta feira e ela revela que é um presente a participação no primeiro dia do evento e por ser a data do seu aniversário.

A prefeitura convida família e amigos para esta celebração cultural do Folclore Brasileiro com diversas atrações, apresentações, shows e gastronomia típicos do nosso País. Nestes 3 dias de evento, com programação para todas as idades e entrada franca.

Ariane Pio

Da Reportagem Local