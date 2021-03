Festival Dança em Foco de Catanduva Está Com Inscrições Abertas Até Dia 21 de Março

Estão abertas as inscrições para a edição do Dança em Foco- Desvendando os caminhos profissionais do movimento , na versão 100% online e gratuito, com palestras, práticas corporais e Mostra de VideoDança 2021 do ‘DANÇA EM FOCO’ realizada em Catanduva.

As inscrições se encerram no dia 21 de março e as vagas são limitadas. Informações: dancaemfoco@outlook.com.br ou pelo nosso WhatsApp 17 99124-4141. Além disso, o projeto aprovado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc n°14.071/ 2020- n°024/ 2020” com apoio do Governo do Brasil, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Prefeitura de Catanduva, Secretaria Municipal de Cultura, com realização do Espaço de Dança Degagé com direção geral de João Victor Angelo e Guilherme Brito e produção de João Victor Garutti e Carol Souza.

VALORES – Ainda existem muitas pessoas que não tem acesso à bens de cultura. Um espetáculo de dança, por exemplo, pode ser algo distante do imaginário de muitas crianças e jovens. Buscando contribuir para a mudança desse cenário, o “Dança em Foco” é formado por atividades inteiramente gratuitas. O evento busca democratizar, mostrar sua diversidade e potencializar o acesso à cultura. Sempre prezando pelo desenvolvimento pessoal e artístico dos participantes, buscamos abraçar e acolher a todos que estiverem com a gente nesse projeto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local