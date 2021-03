Festival Dança em Foco Catanduva Continua Ainda Neste Sábado e Domingo

Começou na quinta-feira (26) Festival Dança em Foco Catanduva. O evento busca democratizar, mostrar sua diversidade e potencializar o acesso à cultura. Sempre prezando pelo desenvolvimento pessoal e artístico dos participantes, buscamos abraçar e acolher a todos que estiverem com a gente nesse projeto.

Foram mais de 150 inscritos de todos os cantos do Brasil, reforçando e acrescentando valores FOCO de discutir, fomentar e produzir dança.

Nos encontros tem práticas corporais, encontros formativos, palestras, mostras e espetáculos,100% online e ao vivo e gratuito. Com um time de profissionais altamente qualificados nacional e internacionalmente.

Se você perdeu de quinta e sexta ainda dá tempo de ver de hoje (27) que começa as 9h – 10h30 Movimento Absoluto (MOVA) (Professora convidada Juliana Ota), 10h30 – 12h Práticas corporais: Aula MOVA (Professora convidada Juliana Ota), 15h – 16h Práticas corporais: Aula de Expressão Corporal – Todo Corpo Dança (Professora convidada Malu Oliveira), 16h30 Seleção das bolsas de estudo (Produção do Projeto), 19h – 21h Mostra de vídeo-dança (com participantes do evento inscritos previamente através de um chamamento público).

No domingo (28), às 9h – 10h30 Diálogo aberto: Processos de Criação: O estudo do gesto e do movimento como pesquisa.(Professor convidado Guilherme Brito, convidada especial Malu Oliveira), 10h30 – 12h Práticas corporais: Dança Criativa (Professor convidado Guilherme Brito), 17:00 Resultado da seleção das bolsas de estudo (Produção do projeto), 19h – 20h30 Espetáculo de Encerramento Danseâme Cia de Dança e Convidados-Direção e Curadoria João Victor Angelo e Guilherme Brito

“Projeto aprovado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc n°14.071/ 2020- n°024/2020”.

Link para assistir aos eventos https://www.youtube.com/channel/UC6po2nNIoxFLH2a2ZTv YKfg.

Ariane Pio

Da Reportagem Local