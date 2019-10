Festas de Dia Das Crianças Feitas Por Voluntários Irão Animar o sábado

O Dia das Crianças não passará em branco. Três atrações em diferentes bairros de Catanduva serão realizadas. As festas populares voltadas para garotada serão realizadas neste sábado (12). O objetivo de todos os organizadores e voluntários é proporcionar alegria para as crianças. Pelo 11º ano, o projeto Criança Feliz realiza sua tradicional festa na Vila Bela. A expectativa é de que 900 meninos e meninas aproveitem a comemoração, das 8h às 17h. Na programação da festa haverá café da manhã, almoço e lanche da tarde oferecidos para os participantes. A programação termina com a entrega de brinquedos. As crianças terão horas de lazer com show musical, apresentação teatral da Companhia dos Palhaços, maquiagem de rosto, cama elástica, personagens do cinema e também escorregador inflável. A programação será na Rua João Pessoa, entre as ruas Guararapes e Professor Carlos Lafelice.

Os Amigos do Bem realizarão a 4ª edição da festividade voltada para as crianças no campo de futebol conhecido como o “Campinho do Tarraf”, a partir das 8h30. A diversão estará garantida por lá até às 12h30, com brinquedos infláveis, pintura de rosto, brincadeiras, sorteio de três bicicletas, além de jogos de camisa do Brasil. Nos comes e bebes terá pipoca, algodão doce, cachorro quente, sorvete, refrigerante, suco e água. Já a Igreja Pentecostal Ebenézer realiza pela primeira vez a festa para as crianças do Bom Pastor. A programação será das 10h às 17h, na Rua São Sebastião, nº 410. A atividade reunirá brinquedos, distribuição de sorvete, refrigerante, entre outros quitutes para cerca de 200 crianças. Também haverá culto para mostrar a importância da religião.

Ariane Pio

Da Reportagem Local