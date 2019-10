Festa Em Louvor a São Judas Tadeu Será Realizada Na Segunda-Feira

A 43ª Novena e Festa de São Judas Tadeu, na Paróquia São Judas Tadeu, em Catanduva termina hoje (26) com tradicional quermesse, a festa do padroeiro se comemora na segunda-feira (28).

Hoje (26) ainda no 8º dia da novena será celebrada a benção dos objetos religiosos, e a ação como gesto concreto de fé levar um litro de leite para ajudar o asilo São Vicente de Paulo com quermesse no salão paroquial, em que terá à disposição churrasco, pastéis, frango assado e bebidas. No domingo (27) o ultimo dia da novela acontecerá benção dos alimentos e como gesto concreto os devotos levar produtos de higiene ou limpeza para ajudar os Vicentinos.

Já na data do padroeiro, na segunda-feira (28) a missa acontece às 7h, depois às 15h missa especial, quando vem devotos de muitas cidades vizinhas e as 18h30 procissão, missa solene e consagração a São Judas Tadeu.

Padre José Pez que está há oito meses na direção da paróquia diz que está muito animado para a festa do padroeiro e contou que muitas pessoas vêm pedir com fé ao padroeiro das causas impossíveis. Ele contou que São Judas era primo legítimo de Jesus e apóstolo exemplar do Nosso Senhor e, por isso, o santo padroeiro pode interceder pelas causas impossíveis a Deus.

A Novena e a Festa de São Judas Tadeu são realizadas na Igreja São Judas Tadeu que fica na Praça Cônego Oscar Serra do Amaral, 40, na Vila Amêndola em Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local