Festa Do Dia Das Crianças Em Palmares Paulista Promete Show Para Criançada

No dia 11 de outubro, a Prefeitura e Câmara dos Vereadores de Palmares Paulista estarão fazendo uma festa para o Dia das Crianças, a partir das 16h, na Praça Silvia Piveta com muitas atrações e alegria garantida para toda família e as crianças.

Segundo Vitor Papiani, Secretário de Cultura, este ano como nos outros, haverá atividades lúdicas para as crianças, o tradicional brinquedo pula-pula, e mais futebol de sabão, trenzinho, pintura facial, escultura de bexigas, escorregador, touro mecânico e shows de palhaços e de mágica. Além disso, os comes e bebes estarão dando aquela energia para a garotada como pipoca, cachorro-quente, sorvete, refrigerante e algodão doce.

Papiani explicou que este ano mais um detalhe chama a atenção pela mudança da data que antes era realizada no dia 12 de outubro e passou para dia 11 em virtude do feriado e de ter muitos devotos a Nossa Senhora que guardavam este dia para ir a igreja e não podiam levar seus filhos e netos nas atividades.

“Acreditamos que agora comemorando antes do feriado, muitas famílias podem vir sossegadas para as brincadeiras na praça e no dia 12 que se comemora também Nossa Senhora as pessoas poderão ir à igreja e descansar com mais tranquilidade no feriado” ressaltou Papiani.

O secretário terminou dizendo que houve uma união das secretarias como de Cultura, Educação e Saúde, ele também contou que não é só a população de Palmares Paulista que participa da festa, muitas outras famílias de outras cidades próximas da cidade vem prestigiar a festa e finaliza com um show surpresa para a garotada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local