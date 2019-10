Festa De Halloween Aquece Vendas De Fantasias E Doces

Hoje muitas escolas principalmente de idiomas fazem uma festa bem peculiar ‘Halloween’ que é festa das bruxas e por isso o comércio tem atraído muitos consumidores com fantasias, decorações e doces temáticos.

As fantasias vão desde bruxas, múmias, diabos, vampiros, fantasmas que saem em média o aluguel R$ 80 se for para comprar o valor sai em média R$120, já para quem pensa em decorar a festa são várias temáticas como teia de aranha, lata sai R$ 20, balões do halloween R$ 15 o pacote, apetrechos com vassouras, capas, copos, pratinhos e mascaras R$ 20 a R$ 35. E para completar a festa muitos doces, segundo um distribuidor este ano tem novidades como balinhas em formato de cocô de lobisomem sai em media R$ 20 pacote.

O Halloween é comemorado há mais de 2.500 anos e surgiu entre os celtas, que acreditavam que no último dia do verão do hemisfério norte, 31 de outubro, os espíritos dos mortos saiam dos cemitérios para tomar os corpos dos vivos. Para assustá-los, os celtas então decoravam ruas e casas com objetos horripilantes como ossos, caveiras, abóboras enfeitadas.

Halloween é uma contração de All Hallows Eve – véspera de todos os mortos, que é o Dia de Todos os Santos, comemorado em 01 de novembro, um dia antes do Finados. Mais popular nos países do hemisfério norte, o dia das Bruxas chegou aos Estados Unidos em 1840, por imigrantes irlandeses que fugiam das péssimas condições em que se encontrava o país. Apesar do aspecto meio fúnebre, dos morcegos, aranhas, bruxas, abóboras com expressões macabras, nem tudo nesta data é tão assustador assim. Pelo menos, para as crianças. É que no dias das bruxas, elas costumam brincar de “doces ou travessura”. Fantasiadas, batem de porta em porta dizendo a seguinte frase “doçura ou travessura?”. Se a pessoa responder “doce”, as crianças ganham balas, chocolates, pirulitos. Se responderem “travessura”, as crianças pregam uma peça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local