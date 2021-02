Festa da Apresentação do Senhor Será Celebrada Nesta Terça-Feira

Nesta terça-feira, 02 de Fevereiro, a Igreja Católica celebra a Solenidade da Apresentação do Senhor.

O evento será realizado na Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, às 7h e às 19h. A celebração religiosa seguirá todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), como o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição álcool em gel. Além disso, todos os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

De acordo com Padre Jonas Pimentel, esta celebração faz memória ao dia em que o Menino Jesus, no quadragésimo dia de vida, foi levado ao Templo de Jerusalém, por Maria e José, apresentado aos sacerdotes e consagrado a Deus. Com base na Lei de Moisés, todo bebe primogênito do sexo masculino, aos 40 dias de nascido – considerado o tempo de purificação da mãe -, deveria ser consagrado ao Senhor.

A Igreja também recorda neste dia uma antiga devoção em que uma procissão luminosa relembrava o trajeto de Maria ao templo, por isso, a celebração de Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora da Candelária ou ainda Nossa Senhora da Luz neste dia.

Na liturgia atual a celebração recorda principalmente a figura de Jesus, mas manteve a tradicional bênção das velas dessa antiga tradição. O rito também tem origem nas palavras de Simeão referindo-se ao Menino, “Luz para iluminar a nações e glória de Israel, teu povo” (Lc 2. 32).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local