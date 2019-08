Ferreira Decorações Completa 40 Anos Com Muito Sucesso

Ontem (23) a loja Ferreira Decorações completou 40 anos de existência e com muita festa o proprietário Chico Ferreira preparou um maravilhoso café da manhã para receber amigos e clientes que prestigiaram a loja recheada de novidades e um bom bate papo com o proprietário.

Chico contou que a formula para se manter a tanto anos no mercado e não quebrar é trabalhar e se dedicar com amor no que faz que atenda os clientes e escutar sempre o que eles querem faz um grande diferencial.

“Meu comércio existe há 40 anos e passou por épocas de crise, mas nunca me fez desistir porque trabalho com um propósito de atender aos meus clientes de forma que eles se sintam em casa, nos cobrimos oferta e temos tapetes de todos os modelos e preços. A minha alegria nunca foi ficar rico porque isso é consequência de trabalho a minha alegria é sempre continuar fazendo o que gosto nesse meu ramo de atividade” finalizou Chico.

A Ferreira Decorações tem uma infinidade de tapetes, cortinas, persianas, carpetes, papéis de parede, voal, varões e trilhos para vários ambientes da casa, além de vender e cobrir o preço da concorrência e também conta com o serviço de lavar tapetes e cortinas. E ainda existe um diferencial que é a fabricação de alguns modelos de cortinas e afins.

Com loja lotada de muitos clientes e amigos para homenagear tanto a loja quanto o empresário de grande sucesso que nem as crises ou problemas adversos puderam parar, Ferreira Decorações é sinônimo de honestidade e confiança.

Ariane Pio

Da Reportagem Local