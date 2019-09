Fernando Fontana se Prepara Para Lançar Livro e HQ em Catanduva

O artista Fernando Fontana estará lançando seu trabalho em novembro em Catanduva, com a ideia do romance “Deus, o Diabo e os Super Heróis no País da Corrupção”, e a ideia da HQ “O Triste Destino da Namorada do Ultra-Homem”.

Fernando que é fã de quadrinhos é um colecionador de revistas, tanto da Marvel Comics quanto da DC Comics. Também é jogador de RPG, principalmente em cenários com super-heróis, foi pouco a pouco se perguntando como se comportariam as pessoas com superpoderes em um país como o nosso, o Brasil?

O autor explicou que dessa pergunta surgiu o romance “Deus, o Diabo e os Super-heróis no País da Corrupção”, publicado ano passado pela Editora Viseu.

Em estilo Graphic Novel “O Triste Destino da Namorada do Ultra-Homem” se passa nesse mesmo cenário e conta com o mesmo protagonista do romance, o detetive Lucca Carrara, um homem sem qualquer poder ou habilidade especial, mas precisando lidar com estes seres capazes de voar ou disparar raios mortais dos olhos.

As inspirações para o autor escrever seus livros e HQs são Chuck Palahniuk (Clube da Luta) e Charles Bukowski (Misto Quente, Notas de um Velho Safado), nos quadrinhos são Garth Ennis (Preacher, Justiceiro) e Alan Moore (V de Vingança e Watchmen), e no cinema, os diálogos e as cenas inesperadas dos filmes do Tarantino são insuperáveis.

O lançamento da Graphic Novel será no começo de novembro, sem previsão de data. Ela foi adaptada para os quadrinhos pelo Sid Castro, que também cuidou do projeto gráfico. “Trabalho com o Sid já há algum tempo, e sem sua ajuda seria muito difícil concluir a revista. Foi ele quem me indicou o Ivan Lima para desenhista. O Ivan é desenhista das Revistas Calafrio e Mestres do Terror. A arte realista e sombria dele casou muito bem com a atmosfera “noir” da nossa história e, sinceramente falando, não consigo imaginar outra pessoa melhor para desenhá-la. O roteiro sofreu algumas alterações durante a adaptação, parte destas alterações veio das sugestões de outro amigo meu, Rogério Godoy, vulgo Roj Ventura, autor de vários livros de RPG e jogos de tabuleiro. Ele apontou algumas possíveis inconsistências e nós tratamos de corrigi-las” finaliza Fontana.

A Graphic Novel já se encontra em pré venda no Catarse, um site de financiamento coletivo. Quem quiser adquirir a sua, basta entrar em: www.catarse.me/ultra-homem e depois clicar em apoiar projeto. Caso alguém se interesse em conhecer mais um pouco do meu trabalho, é só acessar o blog: www.fernandofontanaescritor.com.

Ariane Pio

Da Reportagem Local