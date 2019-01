‘Férias na Estação’: Inscrições Podem Ser Feitas Até Hoje

As inscrições para o projeto ‘Férias na Estação’ podem ser feitas até hoje, 4 de janeiro de 2019. Essa atividade, que é promovida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Catanduva e a Secretaria da Cultura, acontecerá dos dias 7 a 18 de janeiro, de segunda a sexta-feira, na Estação Cultura Deca Ruette.

Devido às festividades de final de ano, o cadastramento, que foi prorrogado, tem como prazo limite esta sexta-feira das 8 horas às 18 horas. O programa tem como público-alvo as crianças de 7 a 12 anos, com o objetivo de oferecer momentos de diversão e de resgate do brincar como elemento essencial para o desenvolvimento, de sua criatividade e socialização.

De acordo com a secretária de Cultura Cris Anovazzi, “o projeto alia essas tradições e brincadeiras à cultura artística por meio do desenvolvimento de atividades voltadas para a área, oferecendo, também, opção de lazer gratuito durante o período de férias escolares”.A programação conta com sessões de contar histórias, oficina de culinária, construção de instrumentos musicais e jogos rítmicos e cantigas. Estão inclusos, também, passeios ao Castelinho, Zoológico, Museu e Biblioteca.

As atividades são gratuitas, mas o número de vagas é limitado (40) e é necessário preenchimento de ficha. Pais ou responsáveis devem apresentar cópias da certidão de nascimento ou RG da criança, uma foto 3×4, comprovante de residência e fazer a doação de 2 litros de leite longa vida integral.

A Estação Cultura Deca Ruette fica na rua Rio de Janeiro, nº 100, Centro. O telefone para contato é o (17) 3531-5107.

Da Reportagem Local