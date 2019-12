Feriados Em Dias Úteis Crescem Em 2020 E É Uma Ótima Oportunidade De Turismo

Em 2020 o brasileiro vai ter muito mais feriados que em 2019 e isso pode ser um ponto positivo para quem trabalha com vendas de viagens. De acordo com o Calendário 365, o ano que vem terá nove feriados nacionais em dias de semana, quase o dobro de 2019. Com isso, o impacto na área turística tende a crescer.

Segundo um estudo realizado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, sigla em inglês), o impacto do turismo gerou uma participação de US$ 8,8 trilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) mundial (10,4%). O estudo do Conselho analisou 185 países, de 25 regiões geográficas ou econômicas. A entidade é a principal consultoria independente de turismo no mundo.

Para grande parte da população, os feriados são uma das poucas opções de descanso e período para viagens já que muitos trabalham ou estudam presencialmente.

Apesar disso, caso haja um planejamento prévio, o feriado é uma boa ocasião para conhecer novos lugares. Uma dica para quem não quer ir muito longe e gastar muito é sempre um bom momento para viajar pelo seu estado e conhecer destinos turísticos próximos.

Para os feriados de 2020, a dica é antecedência e planejamento. Quanto antes a organização for feita, mais condições de boas negociações podem acontecer. Segundo a especialista, não é só com passagens que o viajante deve se preocupar. É importante verificar restaurantes para reservar previamente, verificar a agenda cultural da cidade e garantir ingressos de eventos antes da data prevista, além de estudar opções para não gastar além do planejado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local