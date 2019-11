Feriado Dia De Aproveitar a Piscina e O Sol: Veja Dicas Para Evitar Insolação

No sábado (02) é feriado de Finados e muitos aproveitam para descansar em lugares que possam ter piscina e agua fresca. Mas com as altas temperaturas, se a pessoa não se proteger pode acometer-se de insolação.

A insolação é uma condição séria provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso. Ela acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40º C, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar.

O quadro de insolação merece especial atenção porque com o aumento rápido da temperatura corporal, a pessoa acaba perdendo muita água, sais e nutrientes importantes para manutenção do equilíbrio do organismo. Tomar muito cuidado como: não passar muito tempo exposto ao sol sem protetor solar (na praia, no clube, na piscina etc), não praticar atividades extenuantes, ou seja, que causam esgotamento, enfraquecimento físico, usar excesso de roupas, especialmente no calor, ficar sem se hidratar por muito tempo.

A insolação causa sintomas que vão aparecendo aos poucos. Os primeiros sinais são: dores de cabeça; tontura; náusea; pele quente e seca; pulso rápido; temperatura elevada; distúrbios visuais; confusão mental. Dependendo do tempo de exposição ao sol, os sintomas podem ser mais graves e podem incluir, entre outras coisas: respiração rápida e difícil; palidez (às vezes desmaio); convulsão; temperatura do corpo muito elevada; extremidades arroxeadas; fraqueza muscular; coma; morte.

O tratamento da insolação consiste em reduzir a temperatura corporal da pessoa e hidratar bastante o organismo. Para isso, os profissionais de saúde podem oferecer água e manter a pessoa em um lugar fresco, com sombra e ventilação, ajudando na recuperação. Dependendo do caso, pode ser necessária hidratação venosa.

É recomendado, também, retirar o máximo de roupas possíveis, deixando a pessoa apenas com peças leves, para que o corpo consiga reagir. Dependendo do caso, o médico pode fazer compressas de água fria e colocar panos molhados para ajudar a baixar a temperatura corporal. Siga sempre as principais instruções para aproveitar seu feriado sem risco algum como: uso do protetor solar, roupas leves, evite o sol depois das 10h até às 16h, bebe bastante liquido.

Ariane Pio

Da Reportagem Local