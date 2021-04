Feriado de Tiradentes: Comércio de Catanduva Vai Funcionar em Horário Especial

O comércio de Catanduva vai funcionar em horário especial na próxima quarta-feira (21), Dia de Tiradentes. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomercio), o comércio de rua vai funcionar das 9h às 13h. Serão respeitadas as normas já estabelecidas em decreto e convenção coletiva de trabalho de cada segmento.

Após o pronunciamento do Governo do Estado anunciando a fase de transição, as lojas podem atender presencialmente, desde que sejam adotadas as seguintes regras: limitada a 25% a capacidade normal, o acesso a todos os locais de atendimento ao público, independente da atividade.

Os estabelecimentos devem demarcar no chão o distanciamento mínimo de 1.5 metro em filas de pagamento. Máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou crédito, devem ser higienizadas após cada uso. É obrigatório o uso de máscara de proteção fácil e a disponibilização de álcool em gel.

O funcionamento no Paço Municipal e em outras repartições públicas fica suspenso no feriado, reabrindo na quinta-feira (22). A Prefeitura manterá em funcionamento os serviços públicos essenciais, como atendimento médico de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) . Outro serviço mantido mesmo no feriado será a coleta de lixo doméstico. O atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) será retomado na quinta-feira, assim como os serviços de órgãos de assistência social, como CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

Serviços acionados

por telefone

Durante o feriado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) poderá ser acionado pelo telefone 192. A Secretaria de Segurança informa que a Guarda Municipal funcionará normalmente ao longo do feriado, podendo ser acionada pelo telefone 193.

Sobre o Feriado

de Tiradentes

O Dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril, e é considerado um feriado nacional no Brasil. Esta data homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por “Tiradentes” (referência ao seu ofício de dentista).

O feriado 21 de abril é importante porque Tiradentes, que foi morto nessa data em 1792, é considerado um brasileiro que lutou pela independência de Minas Gerais do domínio português.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local