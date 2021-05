Feriado Conta Com Limpeza e Sanitização Em Vários Pontos de Catanduva

Uma ação foi realizada pelo Grupo ZEUS Dedetizadora, neste sábado, dia 1⁰ de maio para combater o coronavírus, todos os ambientes da Prefeitura de Catanduva passaram por sanitização, inclusive o auditório.

Na sanitização foram utilizados sais de amônio, importante desinfetante. Segundo dedetizadora este produto é poderoso para combater vírus e bactérias . O serviço foi fornecido pela empresa sem custos à prefeitura. Já a equipe da Secretaria de Meio Ambiente passou o 1º de maio em diversos pontos da cidade com o caminhão-pipa. O Poupatempo não ficou de fora da limpeza, que percorreu a área externa do prédio. Lembrando que o atendimento presencial da unidade foi retomado recentemente, com horário previamente agendado, a fim de evitar aglomeração e por isso houve a higienização do local para que a população que precisa do serviço ir com total segurança. Ainda no sábado, feriado dia do trabalhador, a limpeza foi na praça da matriz. As equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizaram na Praça da Matriz com caminhão-pipa toda a limpeza. Chão, corrimão e todo o acesso de pedestres foi devidamente limpo e higienizado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local