Feirão Serasa Limpa Nome Oferece Mais Um Quitamento de Dívidas Por até R$ 50 reais

Abriu mais um feirão Serasa Limpa, esta ação especial começou ontem (09) para ajudar cada vez mais os consumidores. Por isso, mais de 10 milhões de dívidas poderão ser quitadas por apenas R$ 50 reais.

Além disso, as ofertas com descontos de até 99%, com mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos segmentos continuam.

Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Nextel, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Casas Bahia, Ponto Frio, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Porto Seguro, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Elmo, Crefisa, Havan, MGW Ativos, Energisa, Quatro Estações, CPFL, RGE, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig são os parceiros do Feirão Limpa Nome.

Esta edição do feirão poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores de todo o país, que poderão renegociar suas dívidas sem sair de casa entre os dias entre 03 e 30 de novembro, através dos canais digitais da Serasa: site do Serasa Limpa Nome, Aplicativo da Serasa, Whatsapp (11-99575-2096) ou pelo 0800 591 1222, e a novidade: renegociação nas mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil.

Outra grande atratividade deste feirão é o Serasa Turbo, funcionalidade que permite aumentar o Serasa Score na hora, além de mostrar quanto pontos o consumidor irá aumentar antes de pagar a dívida.

“Esse Feirão é muito especial, devido a todo o cenário que passamos. O grande objetivo é ajudar o maior número de brasileiros a regularizar sua situação financeira, limpar o nome e voltar a ter acesso a crédito. Por isso não pouparemos esforços para viabilizar ações como essa junto aos nossos parceiros, e possibilitar que milhões de pessoas quitem suas dívidas por apenas R$ 50” afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local